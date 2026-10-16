在新一轮美国制裁后，伊朗的国际航空运输受到显著限制：从德黑兰前往迪拜的行程，在9月底搭乘直飞航班时不足3小时，如今最长可能需要18小时。该航线的机票价格已从100至200美元上涨至超过1000美元。

据半岛电视台报道，在为伊朗航空承运商提供服务的外国公司于9月23日截止期限到来后，限制措施进一步收紧。美国对27家在伊朗运营的航空公司实施制裁，并威胁将对机场、燃油供应商、地面服务公司及其他外国交易对手实施二级制裁。

取消航班和替代路线

9月24日，一架从德黑兰飞往杜尚别的飞机在被拒绝进入土库曼斯坦领空后，被迫返回伊朗首都。阿拉伯联合酋长国、阿塞拜疆和格鲁吉亚也暂停为伊朗航班提供服务。

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伊朗与马斯喀特及巴格达之间的航班被停止，部分前往土耳其的航班被取消。9月底，与伊拉克纳杰夫的航线也一度中断；纳杰夫是什叶派朝圣的热门目的地。与此同时，在制裁生效三个多星期后，前往莫斯科、纳杰夫、伊斯坦布尔、埃里温和中国广州的航线仍在运行。

对乘客和机票销售的影响

据旅游平台Alibaba Travel Group创始人马吉德·侯赛尼-内贾德表示，伊朗飞往国际目的地的航班中约有20%被暂停。这影响了机票预订服务和航空公司本身的收入。

经常因公往返于伊朗和阿曼之间的伊朗人阿米尔表示，航班取消后，马斯喀特与德黑兰之间的每次出行都变得更耗时，费用也增加了数倍。伊朗外交部10月11日表示，其经济事务部门将继续致力于便利与其他国家之间的航空联系。

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