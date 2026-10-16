Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że Brazylia w 2027 roku stanie się ósmą największą gospodarką świata pod względem nominalnego PKB w bieżących dolarach amerykańskich. Jej gospodarka może osiągnąć 2,80 bln dolarów wobec 2,65 bln dolarów w 2026 roku, gdy kraj, według oceny funduszu, zajmie dziesiąte miejsce. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na październikową bazę prognoz World Economic Outlook MFW.

Kogo wyprzedzi Brazylia

Zgodnie z prognozą na 2027 rok Brazylia wyprzedzi Włochy, których nominalny PKB szacowany jest na 2,77 bln dolarów, a także Rosję — państwo-agresora, dla którego MFW prognozuje 2,68 bln dolarów. Różnica między Brazylią a Włochami wyniesie około 24 mld dolarów.

Po Rosji w prognozowanym rankingu znajdą się Kanada z wynikiem 2,63 bln dolarów oraz Korea Południowa z 2,54 bln dolarów. Meksyk, druga co do wielkości gospodarka Ameryki Łacińskiej, według oceny funduszu będzie miał PKB na poziomie 2,31 bln dolarów.

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Francja, która ma zająć siódme miejsce, będzie według prognoz miała gospodarkę o wartości 3,65 bln dolarów. W pierwszej trójce rankingu MFW na 2027 rok znajdą się Stany Zjednoczone z PKB na poziomie 34,44 bln dolarów, Chiny z 22,94 bln dolarów oraz Niemcy z 5,66 bln dolarów.

Wpływ kursu reala

MFW ocenia gospodarki w dolarach amerykańskich, dlatego pozycja kraju zależy nie tylko od wielkości produkcji, lecz także od kursów walutowych. Umocnienie brazylijskiego reala wobec dolara może podnieść wycenę gospodarki kraju w ujęciu dolarowym nawet bez przyspieszenia realnego wzrostu.

Realny PKB Brazylii ma wzrosnąć o 2,2% w 2026 roku i o 1,9% w 2027 roku. MFW prognozuje również, że kraj utrzyma ósmą pozycję do 2031 roku, kiedy wartość jego gospodarki może osiągnąć 3,40 bln dolarów. Jednocześnie PKB per capita w Brazylii w 2027 roku prognozowane jest na 13 016 dolarów, podczas gdy we Włoszech — na 47 145 dolarów.

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