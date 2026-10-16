国际货币基金组织预测，按现价美元计算的名义国内生产总值，巴西将在2027年成为世界第八大经济体。其经济规模可能达到2.80万亿美元，而2026年为2.65万亿美元；届时该国据基金组织估计将位列第十。The Rio Times援引国际货币基金组织10月《世界经济展望》预测数据库报道称。

巴西将超越谁

根据2027年预测，巴西将超过意大利，后者的名义国内生产总值估计为2.77万亿美元；还将超过俄罗斯——侵略国，国际货币基金组织预测其经济规模为2.68万亿美元。巴西与意大利之间的差距将约为240亿美元。

在预测排名中，俄罗斯之后将是加拿大，经济规模为2.63万亿美元，以及韩国，经济规模为2.54万亿美元。基金组织估计，拉丁美洲第二大经济体墨西哥的国内生产总值将为2.31万亿美元。

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预计排名第七的法国，其经济规模将达到3.65万亿美元。在国际货币基金组织2027年排名的前三位中，美国的国内生产总值预计为34.44万亿美元，中国为22.94万亿美元，德国为5.66万亿美元。

雷亚尔汇率的影响

国际货币基金组织以美元评估各国经济，因此一国的排名不仅取决于产出规模，也取决于汇率。即使实际增长未加速，巴西雷亚尔对美元升值也可能提高该国经济以美元计价的估值。

预测显示，巴西实际国内生产总值将在2026年增长2.2%，在2027年增长1.9%。国际货币基金组织还预测，该国将保持第八位至2031年，届时其经济规模可能达到3.40万亿美元。与此同时，巴西2027年人均国内生产总值预计为13,016美元，而意大利为47,145美元。

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