Международный валютный фонд прогнозирует, что Бразилия в 2027 году станет восьмой крупнейшей экономикой мира по объему номинального ВВП в текущих долларах США. Ее экономика может достичь 2,80 трлн долларов против 2,65 трлн долларов в 2026 году, когда страна, по оценке фонда, займет десятое место. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на октябрьскую базу прогнозов World Economic Outlook МВФ.

Кого обойдет Бразилия

Согласно прогнозу на 2027 год, Бразилия обойдет Италию, чей номинальный ВВП оценивается в 2,77 трлн долларов, а также Россию — государство-агрессора, для которого МВФ прогнозирует 2,68 трлн долларов. Разрыв между Бразилией и Италией составит около 24 млрд долларов.

После России в прогнозируемом рейтинге расположатся Канада с показателем 2,63 трлн долларов и Южная Корея с 2,54 трлн долларов. Мексика, вторая по величине экономика Латинской Америки, по оценке фонда, будет иметь ВВП на уровне 2,31 трлн долларов.

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Франция, которая должна занять седьмое место, согласно прогнозу будет иметь экономику объемом 3,65 трлн долларов. В первой тройке рейтинга МВФ на 2027 год прогнозирует США с ВВП 34,44 трлн долларов, Китай с 22,94 трлн долларов и Германию с 5,66 трлн долларов.

Влияние курса реала

МВФ оценивает экономики в долларах США, поэтому позиция страны зависит не только от объемов производства, но и от валютных курсов. Укрепление бразильского реала по отношению к доллару может повысить оценку экономики страны в долларовом выражении даже без ускорения реального роста.

Реальный ВВП Бразилии, согласно прогнозу, вырастет на 2,2% в 2026 году и на 1,9% в 2027 году. МВФ также прогнозирует, что страна сохранит восьмую позицию до 2031 года, когда объем ее экономики может достичь 3,40 трлн долларов. В то же время ВВП на душу населения в Бразилии в 2027 году прогнозируется на уровне 13 016 долларов, тогда как в Италии — 47 145 долларов.

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