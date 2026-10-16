Wenecja we Włoszech w przyszłym roku rozszerzy system opłat dla turystów przyjeżdżających do miasta bez noclegu. Od marca do sierpnia opłata będzie pobierana przez 72 dni — o 12 dni więcej niż w tym roku. Maksymalna opłata dla osób, które zarejestrują wizytę bezpośrednio przed przyjazdem, wyniesie 10 euro.

Dwie stawki zależne od czasu rejestracji

Turyści, którzy zarejestrują podróż z wyprzedzeniem, nadal będą płacić 5 euro. Jak informuje RMF24, wcześniej pojawiały się informacje o możliwym podniesieniu opłaty do 30 lub 50 euro, jednak się nie potwierdziły.

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Kiedy opłata będzie obowiązywać

System zacznie działać w Wielki Piątek, 26 marca, i będzie obowiązywał w wybrane dni świąteczne i weekendy do 15 sierpnia. Godziny jego działania zostaną wydłużone: opłata będzie pobierana od 08:30 do 16:30, podczas gdy wcześniej obowiązywała do 16:00.

W okresie wiosennego napływu odwiedzających opłata będzie naliczana codziennie od 23 kwietnia do 2 maja, a także od 28 maja do 6 czerwca. Okresy te obejmują weekendy związane ze Świętem Wyzwolenia, Świętem Pracy i Dniem Republiki. Władze miasta nazywają nowy etap kontynuacją eksperymentu trwającego od 2024 roku, który ma ograniczyć skutki nadmiernej turystyki.

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