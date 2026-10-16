Венеция в Италии в следующем году расширит систему сбора для туристов, приезжающих в город без ночёвки. С марта по август плату будут взимать в течение 72 дней — на 12 дней больше, чем в этом году. Максимальный сбор для тех, кто зарегистрирует визит непосредственно перед прибытием, составит 10 евро.

Две ставки в зависимости от времени регистрации

Туристы, которые зарегистрируют поездку заранее, по-прежнему будут платить 5 евро. Как сообщает RMF24, ранее появлялась информация о возможном повышении сбора до 30 или 50 евро, однако она не подтвердилась.

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Когда будет действовать сбор

Система начнёт работать в Страстную пятницу, 26 марта, и будет действовать в отдельные праздничные и выходные дни до 15 августа. Время её работы продлят: плату будут взимать с 08:30 до 16:30, тогда как ранее сбор действовал до 16:00.

В период весеннего наплыва посетителей плату будут начислять ежедневно с 23 апреля по 2 мая, а также с 28 мая по 6 июня. Эти периоды охватывают выходные, связанные с Днём освобождения, Днём труда и Днём Республики. Городские власти называют новый этап продолжением эксперимента, который длится с 2024 года и призван ограничить последствия чрезмерного туризма.

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