W Republice Południowej Afryki dział inżynieryjno-produkcyjny Transnet, Transnet Engineering, podpisał z Wabtec długoterminową umowę dotyczącą wsparcia materiałowego i technicznego dla lokomotyw Class 43D/44D. Wartość porozumienia wynosi około 6,6 mld randów, podaje TimesLIVE.

Wsparcie dla lokomotyw towarowych

Umowa ma poprawić zaopatrzenie w materiały, realizację obsługi technicznej oraz zarządzanie cyklem życia lokomotyw. Jej celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i niezawodności parku lokomotyw RPA dzięki współpracy, transferowi wiedzy i lokalizacji ekspertyzy technicznej.

Dyrektor generalna Transnet Engineering Bessie Mabunda oświadczyła, że lokomotywy Class 43D/44D obsługują kluczowe korytarze towarowe kraju, którymi przewożone są towary eksportowe, kontenery i inne ładunki. Jej zdaniem poprawa ich niezawodności i dostępności powinna przyczynić się do poprawy usług, odbudowy przewozów towarowych oraz konkurencyjności krajowej logistyki.

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Komponenty i monitoring cyfrowy

Wabtec będzie dostarczać Transnet Engineering komponenty, zapewniać ekspertyzę techniczną oraz narzędzia do predykcyjnego utrzymania. Dotyczy to w szczególności cyfrowej platformy Expert-on-Alert do monitorowania stanu technicznego parków D43 i D44.

Prezes działu Global Freight Services firmy Wabtec, Samir Gaur, nazwał umowę kontynuacją wspólnego dążenia do zwiększenia dostępności parku oraz wzmocnienia konkurencyjności sieci logistyki towarowej. Współpraca obejmie również współdziałanie techniczne, transfer wiedzy i inicjatywy lokalizacyjne służące rozwojowi umiejętności oraz lokalnych możliwości branży kolejowej RPA. Umowę zawarto po przejściu procedur zakupowych, zarządczych i zatwierdzających w Transnet.

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