Ulewne deszcze, wiązane ze zjawiskiem El Niño, 16 października nadal powodowały powodzie w niektórych rejonach Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. Tysiące ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a hodowcy bydła przepędzali zwierzęta na wyżej położone tereny — informuje The Hindu.

Niebezpieczny poziom Parany

W mieście Ituzaingó na północnym wschodzie argentyńskiej prowincji Corrientes poziom rzeki Parana 15 października osiągnął niebezpieczne 4,7 metra. Doprowadziło to do ewakuacji mieszkańców samego miasta oraz innych miejscowości w prowincji.

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Bydło przepędzane na suche tereny

Stada krów przechodziły przez zalane pastwiska, podczas gdy hodowcy kierowali je na suchy ląd. Cielęta pokonywały nurt, w którym unosiły się skupiska roślinności rzecznej.

Władze prowincji oświadczyły, że kopią kanały i instalują systemy odwadniające, przygotowując się na kolejne intensywne opady. Urugwajscy urzędnicy również ostrzegli, że w już podtopionej północno-zachodniej części kraju w najbliższych miesiącach spodziewane są najintensywniejsze deszcze w roku.

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