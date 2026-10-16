在南非，Transnet旗下工程和制造部门Transnet Engineering与Wabtec签署了一项长期协议，为Class 43D/44D机车提供物资和技术支持。该协议价值约66亿兰特，TimesLIVE报道。

货运机车支持

该协议旨在改善物资供应、维护工作的实施以及机车全生命周期管理。其目标是通过合作、知识转移和技术专长本地化，提高南非机车车队的运营效率和可靠性。

Transnet Engineering首席执行官贝西·马本达表示，Class 43D/44D机车服务于该国的主要货运走廊，出口商品、集装箱和其他货物均经由这些走廊运输。她表示，提高这些机车的可靠性和可用性，应有助于改善服务、恢复货运运输，并提升该国物流业的竞争力。

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零部件和数字监测

Wabtec将向Transnet Engineering供应零部件，提供技术专长和预测性维护工具。其中包括用于监测D43和D44车队技术状况的Expert-on-Alert数字平台。

Wabtec全球货运服务部门总裁萨米尔·高尔称，该协议延续了双方共同提高车队可用性、增强货运物流网络竞争力的承诺。合作还将涵盖技术协作、知识转移和本地化举措，以发展南非铁路行业的技能和本地能力。该协议是在完成Transnet内部采购、治理和审批程序后签署的。

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