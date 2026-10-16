В ЮАР инженерно-производственное подразделение Transnet — Transnet Engineering — подписало с Wabtec долгосрочное соглашение о материальной и технической поддержке локомотивов Class 43D/44D. Стоимость договоренности составляет около 6,6 млрд рандов, сообщает TimesLIVE.

Поддержка грузовых локомотивов

Соглашение должно улучшить обеспечение материалами, выполнение технического обслуживания и управление жизненным циклом локомотивов. Его цель — повысить операционную эффективность и надежность локомотивного парка ЮАР благодаря сотрудничеству, передаче знаний и локализации технической экспертизы.

Генеральный директор Transnet Engineering Бесси Мабунда заявила, что локомотивы Class 43D/44D обслуживают ключевые грузовые коридоры страны, по которым перевозятся экспортные товары, контейнеры и другие грузы. По ее словам, повышение их надежности и доступности должно способствовать улучшению услуг, восстановлению грузовых перевозок и конкурентоспособности логистики страны.

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Комплектующие и цифровой мониторинг

Wabtec будет поставлять Transnet Engineering комплектующие, предоставлять техническую экспертизу и средства предиктивного обслуживания. В частности, речь идет о цифровой платформе Expert-on-Alert для мониторинга технического состояния парков D43 и D44.

Президент подразделения Global Freight Services компании Wabtec Самир Гаур назвал соглашение продолжением общего стремления повысить доступность парка и укрепить конкурентоспособность сети грузовой логистики. Сотрудничество также будет включать техническое взаимодействие, передачу знаний и локализационные инициативы для развития навыков и местных возможностей железнодорожной отрасли ЮАР. Соглашение было заключено после прохождения процедур закупок, управления и согласования в Transnet.

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