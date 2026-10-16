Transnet і Wabtec уклали угоду на 6,6 млрд рандів для підтримки локомотивів — TimesLIVE

У ПАР інженерно-виробничий підрозділ Transnet — Transnet Engineering — підписав із Wabtec довгострокову угоду про матеріальну й технічну підтримку локомотивів Class 43D/44D. Вартість домовленості становить близько 6,6 млрд рандів, повідомляє TimesLIVE.

Підтримка вантажних локомотивів

Угода має покращити забезпечення матеріалами, виконання технічного обслуговування та управління життєвим циклом локомотивів. Її мета — підвищити ефективність роботи та надійність локомотивного парку ПАР завдяки співпраці, передаванню знань і локалізації технічної експертизи.

Генеральна директорка Transnet Engineering Бессі Мабунда заявила, що локомотиви Class 43D/44D обслуговують ключові вантажні коридори країни, якими перевозять експортні товари, контейнери та інші вантажі. За її словами, підвищення їхньої надійності й доступності має сприяти поліпшенню послуг, відновленню вантажних перевезень та конкурентоспроможності логістики країни.

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Комплектуючі й цифровий моніторинг

Wabtec постачатиме Transnet Engineering комплектуючі, надаватиме технічну експертизу та засоби прогнозного обслуговування. Зокрема, йдеться про цифрову платформу Expert-on-Alert для моніторингу технічного стану парків D43 і D44.

Президент підрозділу Global Freight Services компанії Wabtec Самір Гаур назвав угоду продовженням спільного прагнення підвищити доступність парку та зміцнити конкурентність вантажної логістичної мережі. Співпраця також охоплюватиме технічну взаємодію, передавання знань і локалізаційні ініціативи для розвитку навичок та місцевих можливостей залізничної галузі ПАР. Угоду уклали після проходження процедур закупівель, управління та погодження в Transnet.

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