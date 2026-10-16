С пятницы Таиланд вводит новые правила авиационного контроля, которые позволяют сотрудникам аэропортов открывать зарегистрированный багаж без присутствия пассажира, если он вызывает подозрения в наличии запрещенных предметов. Правила будут действовать во всех аэропортах страны.

Проверка под видеозапись

Новую процедуру установило Управление гражданской авиации Таиланда. Как сообщает Bangkok Post, каждая такая проверка будет фиксироваться на видео. После проверки в чемодан будут вкладывать уведомление, чтобы проинформировать владельца багажа о проведенной процедуре.

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Советы для пассажиров

Компания Airports of Thailand напомнила пассажирам об изменении правил. Авиационный регулятор советует не класть в зарегистрированный багаж ценные вещи, важные документы и запрещенные предметы, чтобы избежать его проверки.

Среди вещей, которые запрещено перевозить в зарегистрированном багаже, названы взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и пауэрбанки. Изменения объясняют необходимостью усилить безопасность авиаперевозок.

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