Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Estonii wysłała do Riigikogu notę dyplomatyczną w związku z udziałem parlamentarzystów w przyjęciu z okazji Święta Narodowego Republiki Chińskiej (Tajwanu), które odbyło się 29 września w Tallinnie. Poinformował o tym ERR News.

Udział parlamentarzystów w przyjęciu

Wydarzenie zorganizowało Przedstawicielstwo Tajpej na Łotwie. Wśród obecnych byli posłowie do Riigikogu: Marko Mihkelson, Peeter Tali, Kristo Enn Vaga, Kalle Laanet, Jüri Jaanson, Riina Sikkut, Anti Poolamets i Evelin Poolamets.

W nocie chińska ambasada przypomniała, że Estonia uznaje rząd ChRL za jedyny legalny rząd Chin, a Tajwan uważa za nieodłączną część chińskiego terytorium. Placówka dyplomatyczna oświadczyła, że rząd Estonii zobowiązał się nie nawiązywać z Tajwanem formalnych ani oficjalnych relacji w żadnej formie.

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Stanowisko grupy parlamentarnej

Strona chińska twierdzi, że udział członków Riigikogu w przyjęciu może zostać uznany za oficjalne kontakty z Tajwanem i jest sprzeczny ze zobowiązaniami Estonii. Ambasada wezwała parlamentarzystów do przestrzegania zasady „jednych Chin” oraz do ostrożnego wypowiadania się i działania w kwestiach dotyczących Tajwanu.

Przewodniczący parlamentarnej grupy przyjaźni Estonia–Tajwan Kristo Enn Vaga oświadczył, że dla chińskiej ambasady wysyłanie not dyplomatycznych po udziale członków grupy w wydarzeniach związanych z Tajwanem stało się już tradycją. Jak powiedział, Estonia nie uznaje Tajwanu za państwo i nie planuje zmieniać tego stanowiska, jednak postrzega go jako potencjalnego partnera. Vaga oświadczył również, że grupa zamierza nadal utrzymywać aktywne kontakty z Tajwanem.

ERR News zaznacza, że chińska ambasada już wcześniej wysyłała noty w związku z kontaktami estońskich parlamentarzystów z Tajwanem. Ostatni taki przypadek miał miejsce ubiegłego lata po wizycie parlamentarnej grupy przyjaźni Estonia–Tajwan na Tajwanie.

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