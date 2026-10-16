Посольство Китайской Народной Республики в Эстонии направило Рийгикогу дипломатическую ноту в связи с участием депутатов парламента в приеме по случаю Национального дня Китайской Республики (Тайваня), который состоялся 29 сентября в Таллине. Об этом сообщает ERR News.

Участие депутатов в приеме

Мероприятие организовало Тайбэйское представительство в Латвии. Среди присутствовавших были депутаты Рийгикогу Марко Михкельсон, Пеэтер Тали, Кристо Энн Вага, Калле Лаанет, Юри Яансон, Рийна Сиккут, Анти Пооламетс и Эвелин Пооламетс.

В ноте китайское посольство напомнило, что Эстония признает правительство КНР единственным законным правительством Китая, а Тайвань считает неотъемлемой частью китайской территории. Дипломатическое представительство заявило, что правительство Эстонии обязалось не устанавливать с Тайванем формальные или официальные отношения ни в какой форме.

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Позиция парламентской группы

Китайская сторона утверждает, что участие членов Рийгикогу в приеме может рассматриваться как официальное взаимодействие с Тайванем и противоречит обязательствам Эстонии. Посольство призвало депутатов соблюдать принцип «одного Китая» и осторожно высказываться и действовать в вопросах, касающихся Тайваня.

Председатель парламентской группы дружбы Эстония—Тайвань Кристо Энн Вага заявил, что для китайского посольства уже стало традицией направлять дипломатические ноты после участия членов группы в мероприятиях, связанных с Тайванем. По его словам, Эстония не признает Тайвань государством и не планирует менять эту позицию, однако рассматривает его как потенциального партнера. Вага также заявил, что группа намерена и далее поддерживать активные контакты с Тайванем.

ERR News отмечает, что китайское посольство ранее уже направляло ноты из-за контактов эстонских парламентариев с Тайванем. Последний такой случай произошел прошлым летом после визита на Тайвань парламентской группы дружбы Эстония—Тайвань.

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