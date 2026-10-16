W Pakistanie średnia temperatura podczas sezonu monsunowego w 2026 roku osiągnęła 30,7°C, co jest najwyższym wynikiem od 66 lat. Poprzedni rekord wynosił 30,6°C i został ustanowiony w 2019 roku, informuje The Express Tribune, powołując się na raport Pakistańskiego Departamentu Meteorologicznego.

Wskaźniki temperatury

W Turbacie, w prowincji Beludżystan, podczas sezonu monsunowego temperatura osiągnęła 48,5°C. Najgorętszymi dniami były tam 7, 12, 30 i 31 lipca. Jednocześnie w Skardu, w Gilgit-Baltistanie, 23 i 26 września temperatura spadała do 6°C.

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Niedobór opadów w regionach

W większości regionów Pakistanu ilość opadów monsunowych była niższa od normy. Największy niedobór odnotowano w prowincji Sindh — 51%. W Beludżystanie spadło o 34% mniej opadów niż wynosi norma, w Azad Dżammu i Kaszmirze — o 18%, w Chajber-Pachtunchwie — o 16%, a w Pendżabie — o 4%.

Jedynym wymienionym w raporcie regionem z opadami powyżej normy był Gilgit-Baltistan, gdzie ich ilość była o 5% większa niż zwykle. Mimo ogólnego niedoboru deszczu niektóre obszary doświadczyły silnych ulew: 23 lipca na lotnisku w Lahaurze w ciągu jednej doby spadły 252 mm opadów, a łączna suma opadów w Gujranwali w lipcu osiągnęła 607 mm.

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