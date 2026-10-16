В Пакистане средняя температура в период муссонного сезона 2026 года достигла 30,7°C — это самый высокий показатель за 66 лет. Предыдущий рекорд составлял 30,6°C и был установлен в 2019 году, сообщает The Express Tribune со ссылкой на отчет Пакистанского метеорологического департамента.

Температурные показатели

В Турбате, в провинции Белуджистан, в период муссонного сезона температура достигла 48,5°C. Самыми жаркими днями там были 7, 12, 30 и 31 июля. В то же время в Скарду, в Гилгит-Балтистане, 23 и 26 сентября температура опускалась до 6°C.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дефицит осадков в регионах

В большинстве регионов Пакистана количество муссонных осадков было ниже нормы. Наибольший дефицит зарегистрировали в провинции Синд — 51%. В Белуджистане выпало на 34% меньше осадков, чем предусмотрено нормой, в Азад-Джамму и Кашмире — на 18%, в Хайбер-Пахтунхве — на 16%, а в Пенджабе — на 4%.

Единственным упомянутым в отчете регионом с превышением нормы стал Гилгит-Балтистан, где количество осадков было на 5% больше обычного. Несмотря на общий дефицит дождей, отдельные районы пережили сильные ливни: 23 июля в аэропорту Лахора за одни сутки выпало 252 мм осадков, а совокупное количество осадков в Гуджранвале в июле достигло 607 мм.

Читай нас в