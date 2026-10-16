Stany Zjednoczone i wojskowe władze Mjanmy przeprowadziły w ubiegłym tygodniu rozmowy w Tokio w Japonii. Było to drugie spotkanie stron w ciągu miesiąca, w obliczu nasilenia kontaktów Waszyngtonu z generałami, których unikał po przewrocie z 2021 roku. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na poinformowanych rozmówców.

Dokładna treść rozmów w Tokio nie została ujawniona. Według źródła Reutersa delegacji USA ponownie przewodził zastępca sekretarza stanu USA ds. wywiadu i badań Michael Vance, a w spotkaniu uczestniczyło ponad tuzin amerykańskich urzędników. Reuters nie zdołał ustalić, kto reprezentował Mjanmę.

Departament Stanu USA nie skomentował ostatniego spotkania, jednak oświadczył, że kontaktuje się ze wszystkimi grupami w Mjanmie w sprawach dotyczących interesów Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciel wojskowych władz Mjanmy również nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Centra oszustw i metale ziem rzadkich

Poprzednie rozmowy w stolicy Mjanmy, Naypyidaw, w połowie września dotyczyły uwolnienia amerykańskiego biznesmena oraz zamknięcia centrów oszustw, które wyłudzają pieniądze od obywateli USA. Według rozmówców takie centra, w tym powiązane z oszustwami romantycznymi, spowodowały straty Amerykanów sięgające miliardów dolarów.

Badacze wskazują, że wiele operacji oszustw działa na terenach kontrolowanych przez wspierane przez armię formacje paramilitarne. Część dochodów z nich może trafiać do wojska, co rodzi wątpliwości co do gotowości przywództwa Mjanmy do zapewnienia egzekwowania prawa. Wojskowe władze kraju oświadczyły, że uczestniczą w wielonarodowych działaniach przeciw takim centrom.

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Amerykańscy urzędnicy omawiali również dostęp do dużych złóż ciężkich metali ziem rzadkich w Mjanmie, wykorzystywanych w produkcji pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych. Znaczna część tych złóż znajduje się na terenach kontrolowanych przez etniczne ugrupowania zbrojne walczące przeciw armii. Głównym nabywcą mjanmańskich metali ziem rzadkich są Chiny.

Rola Japonii

Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w razie potrzeby utrzymywało kontakt z obiema stronami, ale odmówiło komentarza na temat konkretnych kontaktów dyplomatycznych. Tokio gościło również rozmowy przedstawicieli USA i Mjanmy w czerwcu.

Japonia formalnie nie uznaje administracji wspieranej przez wojsko. Jednocześnie jej tymczasowy wysłannik w Mjanmie spotkał się w tym miesiącu z ministrem spraw zagranicznych tej administracji. Japonia potępiła obalenie wybranego rządu Aung San Suu Kyi w 2021 roku, ale nie nałożyła sankcji na przywódców junty i struktury powiązane z wojskiem, jak uczyniły to USA i inne państwa zachodnie.

Min Aung Hlaing, który stanął na czele przewrotu, a później został prezydentem, pozostaje objęty sankcjami USA za naruszenia praw człowieka. Według ONZ od czasu przewrotu wojsko zabiło tysiące osób w wyniku nalotów, a w kraju wybuchła zakrojona na szeroką skalę wojna domowa.

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