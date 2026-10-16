美国与缅甸军方当局上周在日本东京举行了会谈。这是双方一个月内第二次会面，华盛顿与这些将领的接触有所增加；自2021年政变以来，华盛顿一直避免与他们接触。Cyprus Mail援引知情人士报道称。

东京会谈的确切内容尚未披露。据路透社消息人士称，美国代表团再次由负责情报与研究事务的美国助理国务卿迈克尔·万斯率领，十多名美国官员参加了此次会议。路透社未能确定缅甸方面由谁代表。

美国国务院没有评论最近一次会谈，但表示正就涉及美国利益的问题与缅甸所有团体接触。缅甸军方当局的一名代表也未回应置评请求。

诈骗中心与稀土金属

9月中旬在缅甸首都内比都举行的此前会谈，涉及释放一名美国商人，以及关闭诈骗美国公民的诈骗中心。消息人士表示，此类中心，包括与“杀猪盘”式情感诈骗有关的中心，已给美国人造成数十亿美元损失。

研究人员指出，许多诈骗活动在由军方支持的准军事组织控制的地区运作。这些活动的部分收入可能流向军方，这引发了对缅甸领导层是否愿意确保执法的疑问。该国军方当局表示，其正在参与打击此类中心的多国行动。

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美国官员还讨论了获取缅甸大量重稀土金属矿藏的问题，这些金属用于生产电动汽车和风力涡轮机。这些矿藏中相当大一部分位于由与军队作战的少数民族武装团体控制的地区。中国是缅甸稀土金属的主要买家。

日本的角色

日本外务省表示，其在必要时与双方保持联系，但拒绝评论具体的外交交流。东京今年6月也曾接待美国和缅甸代表举行会谈。

日本在正式层面不承认军方支持的行政当局。与此同时，日本驻缅甸临时代办本月会见了该行政当局的外交部长。日本谴责2021年推翻昂山素季民选政府的行为，但未像美国和其他西方国家那样，对军政府领导人及与军方有关联的实体实施制裁。

领导政变并随后成为总统的敏昂莱，因侵犯人权问题仍受到美国制裁。联合国称，政变以来，军方在空袭中杀害了数千人，该国还爆发了大规模内战。

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