据《The National》报道的联合国数据，2026年上半年，苏丹有超过1100人死于无人机袭击。联合国表示，无人机已成为今年该国平民死亡的主要原因。

在安理会会议上，联合国主管政治与和平建设事务的副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛呼吁交战各方立即停止无人机袭击。她表示，相互禁止使用无人机可显著改善对平民的保护。她说，至少各方必须就具体承诺和严格规范无人机使用的实际机制达成一致。

对世界粮食计划署运输车辆的袭击

迪卡洛还谴责了10月3日针对两辆由世界粮食计划署签约使用的卡车的无人机袭击。一名司机在袭击中死亡。她表示，这些车辆有清晰标识，并持有必要的通行许可。

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她补充说，根据联合国的评估，交战各方几乎没有表现出就结束冲突进行谈判的意愿。苏丹军队与快速支援部队继续争夺领土控制权，近几周来，连接该国东西部的战略要地科尔多凡地区战斗加剧。

呼吁实施制裁和停火

人权组织Emergency Lawyers表示，在北科尔多凡一座由快速支援部队控制的城市发生的空袭中，5名儿童死亡。该组织将此次袭击归咎于苏丹军队。

英国常驻联合国副代表凯特·福斯特呼吁加强对向交战各方供应武器和提供资金者的制裁。美国常驻联合国副代表杰夫·巴托斯呼吁立即实现人道主义停火，并扩大武器供应禁运。他还提到，据报道由快速支援部队实施的、对青尼罗州一处流离失所者避难所的袭击，当时有超过30名流离失所者死亡。

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