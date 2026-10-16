Według danych ONZ, o których pisze The National, w pierwszej połowie 2026 roku w wyniku uderzeń dronów w Sudanie zginęło ponad 1100 osób. ONZ oświadczyła, że drony stały się w tym roku główną przyczyną śmierci ludności cywilnej w kraju.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych i budowania pokoju Rosemary DiCarlo wezwała strony wojny do natychmiastowego zaprzestania ataków dronami. Stwierdziła, że wzajemny zakaz ich używania mógłby znacząco poprawić ochronę ludności cywilnej. Jak dodała, strony powinny co najmniej uzgodnić konkretne zobowiązania i praktyczne mechanizmy ścisłego regulowania użycia dronów.

Uderzenie w transport WFP

DiCarlo potępiła również atak drona z 3 października na dwie ciężarówki zakontraktowane przez Światowy Program Żywnościowy. W wyniku ataku zginął kierowca. Jak zaznaczyła, pojazdy były wyraźnie oznakowane i miały wymagane zezwolenia na przemieszczanie się.

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Dodała, że według oceny ONZ walczące strony niemal nie wykazują gotowości do negocjacji w sprawie zakończenia konfliktu. Armia sudańska i Siły Szybkiego Wsparcia nadal walczą o kontrolę nad terytoriami, a w ostatnich tygodniach walki nasiliły się w strategicznym regionie Kordofanu, który łączy wschód i zachód kraju.

Wezwania do sankcji i rozejmu

Grupa obrońców praw człowieka Emergency Lawyers poinformowała, że w wyniku nalotu na miasto w Północnym Kordofanie, kontrolowane przez Siły Szybkiego Wsparcia, zginęło pięcioro dzieci. Organizacja obarczyła odpowiedzialnością za atak armię sudańską.

Zastępczyni stałego przedstawiciela Wielkiej Brytanii przy ONZ Kate Foster wezwała do zaostrzenia sankcji wobec osób dostarczających broń i finansujących walczące strony. Zastępca stałego przedstawiciela USA przy ONZ Jeff Bartos wezwał do natychmiastowego rozejmu humanitarnego oraz rozszerzenia embarga na dostawy broni. Wspomniał także o ataku na schronienie dla przesiedleńców w stanie Nil Błękitny, który według doniesień przeprowadziły Siły Szybkiego Wsparcia: zginęło wówczas ponad 30 przesiedlonych osób.

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