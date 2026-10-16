По данным ООН, о которых пишет The National, в первой половине 2026 года в результате ударов беспилотников в Судане погибли более 1100 человек. В ООН заявили, что дроны стали главной причиной гибели мирных жителей в стране в этом году.

На заседании Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло призвала стороны войны немедленно прекратить атаки беспилотниками. Она заявила, что взаимный запрет на их применение мог бы существенно улучшить защиту гражданского населения. По ее словам, как минимум стороны должны согласовать конкретные обязательства и практические механизмы строгого регулирования использования дронов.

Удар по транспорту ВПП

Дикарло также осудила удар беспилотника 3 октября по двум грузовикам, привлеченным по контракту Всемирной продовольственной программой. В результате атаки погиб водитель. По ее словам, транспорт был четко обозначен и имел необходимые разрешения на передвижение.

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Она добавила, что, по оценке ООН, воюющие стороны почти не проявляют готовности к переговорам о прекращении конфликта. Суданская армия и Силы быстрого реагирования продолжают борьбу за контроль над территориями, а в последние недели боевые действия усилились в стратегическом регионе Кордофан, который соединяет восток и запад страны.

Призывы к санкциям и перемирию

Правозащитная группа Emergency Lawyers сообщила, что в результате авиаудара в городе Северного Кордофана, контролируемом Силами быстрого реагирования, погибли пятеро детей. Организация возложила ответственность за атаку на суданскую армию.

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Кейт Фостер призвала усилить санкции против тех, кто поставляет оружие и финансирует воюющие стороны. Заместитель постоянного представителя США при ООН Джефф Бартос призвал к немедленному гуманитарному перемирию и расширению эмбарго на поставки оружия. Он также упомянул удар по убежищу для перемещенных лиц в штате Голубой Нил, который, как сообщается, нанесли Силы быстрого реагирования: тогда погибли более 30 перемещенных лиц.

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