法国保险公司联合会France Assureurs估计，法国夏季森林火灾的申报损失总额为5.63亿欧元。火灾发生后，约有2.25万份赔偿申请被提交，Interia报道。

申请赔付

France Assureurs负责人弗洛朗斯·吕斯特曼表示，保险公司力求尽快向受影响者支付赔款。该联合会数据显示，涉及房屋被毁或受损的申请中，已有56%获得认定。

71%的申请已经获得部分或全额赔付。在住宅损失超过15万欧元的案件中，93%的案件已完成赔付。

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高温与干旱

根据报道援引的数据，2026年夏季是法国自1900年以来最炎热的夏季。平均气温为24摄氏度，高温日数量达到53天，而2022年为33天。6月和7月是该国有记录以来最暖的月份，8月则仅次于2003年8月，为第二暖。

整个夏季的平均降水量比这一时期通常水平低40%。由于高温和降雨稀少，该国经历了干旱，干燥的森林地表枯落物助长了火势蔓延。据估计，火灾摧毁了近10万公顷森林，这是自20年前开始卫星测量以来的最大面积。南部的吉伦特省和朗德省受灾最严重。

作为比较，2022年法国森林火灾后，提交了约2000份赔偿申请，总额为8000万欧元。

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