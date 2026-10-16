Французская федерация страховых компаний France Assureurs оценила совокупную стоимость заявленного ущерба от летних лесных пожаров во Франции в 563 млн евро. После пожаров было подано около 22,5 тысячи заявлений на возмещение, сообщает Interia.

Выплаты по заявлениям

Глава France Assureurs Флоранс Люстман заявила, что страховые компании стремились осуществлять выплаты пострадавшим как можно быстрее. По данным федерации, уже признано 56% заявлений, касающихся уничтожения или повреждения домов.

По 71% заявлений выплаты уже осуществлены — частично или полностью. В случаях, когда ущерб жилью превышал 150 тысяч евро, выплаты были проведены в 93% случаев.

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Жара и засуха

Согласно приведенным в материале данным, лето 2026 года во Франции стало самым жарким с 1900 года. Средняя температура составила 24 градуса Цельсия, а количество жарких дней достигло 53 против 33 в 2022 году. Июнь и июль были самыми теплыми за всю историю наблюдений в стране, а август — вторым самым теплым после августа 2003 года.

В течение лета осадков выпало в среднем на 40% меньше, чем обычно в этот период. Из-за жары и редких дождей страна пережила засуху, а сухая лесная подстилка способствовала распространению огня. По оценкам, пожары уничтожили почти 100 тысяч гектаров леса — наибольшую площадь с начала спутниковых измерений, которые ведутся 20 лет. Больше всего пострадали южные департаменты Жиронда и Ланды.

Для сравнения, после лесных пожаров 2022 года во Франции было подано около 2 тысяч заявлений на компенсацию общей стоимостью 80 млн евро.

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