Francuska federacja firm ubezpieczeniowych France Assureurs oszacowała łączną wartość zgłoszonych strat spowodowanych letnimi pożarami lasów we Francji na 563 mln euro. Po pożarach złożono około 22,5 tys. wniosków o odszkodowanie, informuje Interia.

Wypłaty z tytułu roszczeń

Szefowa France Assureurs Florence Lustman oświadczyła, że firmy ubezpieczeniowe dążyły do jak najszybszego dokonywania wypłat poszkodowanym. Według danych federacji uznano już 56% wniosków dotyczących zniszczenia lub uszkodzenia domów.

Wypłaty zostały już dokonane — częściowo lub w całości — w przypadku 71% wniosków. W przypadkach, gdy szkody w mieszkaniach przekraczały 150 tys. euro, wypłaty przeprowadzono w 93% przypadków.

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Upał i susza

Według danych przytoczonych w materiale lato 2026 roku we Francji było najgorętsze od 1900 roku. Średnia temperatura wyniosła 24 stopnie Celsjusza, a liczba upalnych dni sięgnęła 53 wobec 33 w 2022 roku. Czerwiec i lipiec były najcieplejsze w historii obserwacji w kraju, a sierpień — drugim najcieplejszym po sierpniu 2003 roku.

W ciągu lata średnia suma opadów była o 40% niższa niż zwykle w tym okresie. Z powodu upału i rzadkich deszczów kraj doświadczył suszy, a sucha ściółka leśna sprzyjała rozprzestrzenianiu się ognia. Według szacunków pożary zniszczyły niemal 100 tys. hektarów lasu — największy obszar od początku pomiarów satelitarnych prowadzonych od 20 lat. Najbardziej ucierpiały południowe departamenty Żyronda i Landy.

Dla porównania, po pożarach lasów w 2022 roku we Francji złożono około 2 tys. wniosków o odszkodowanie o łącznej wartości 80 mln euro.

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