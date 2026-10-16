本周欧洲领导人峰会在比利时布鲁塞尔举行，欧盟各国外长周一私下同意，无论华盛顿的做法如何变化，都不改变对乌克兰的政策。据《日本时报》援引知情人士报道。

据该报报道，欧洲外交官决定，在可能的情况下与美国合作；当与华盛顿的合作变得更加困难时，则继续支持基辅。欧洲领导人还坚持认为，乌克兰不应在和平解决方案中让出领土，并支持针对俄罗斯联邦这一侵略国的制裁。

欧洲领导人的反应

在布鲁塞尔峰会上，欧洲领导人讨论了美国总统唐纳德·特朗普近期就乌克兰和俄罗斯采取的行动。该报写道，在一周内，特朗普取消了针对克里姆林宫的能源制裁，呼吁基辅停止袭击俄罗斯炼油厂，并对乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的合法性提出质疑。

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丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在比利时首都举行会谈前表示，如果没有对乌克兰的支持，欧洲和北约将处于更加危险的境地。与此同时，《日本时报》的消息人士指出，大多数欧洲人建议泽连斯基克制对特朗普的公开批评，因为美国仍在向乌克兰出售武器并共享情报数据。

欧盟的立场

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，欧盟对这场战争有不同的做法：应向侵略者施压，使其停止战争，而不是向受害者施压，迫使其投降。

据该报消息，目前，对基辅支持和采购美国武器的资金主要由欧洲提供。美国的情报支持仍是乌克兰防御的重要因素，而欧洲官员认为，一旦这项支持停止，就没有充分的替代方案。

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