У Непалі дозволили часткові угоди в окремих кримінальних справах — Kathmandu Post

Офіс генерального прокурора Непалу дозволив частково врегульовувати окремі кримінальні справи, у яких фігурує обвинувачення в організованій злочинності. Це можливо, якщо суд визнає особу винною у правопорушенні, яке закон дозволяє врегулювати за згодою сторін, але не підтвердить пов’язане обвинувачення в організованій злочинності, повідомляє Kathmandu Post.

Циркуляр, виданий за генерального прокурора Нараяна Датти Кандела, 7 жовтня надіслали до всіх вищих, спеціальних і районних офісів державних адвокатів. Він уточнює порядок дій у справах, де поєднані правопорушення, які можуть бути врегульовані, та ті, щодо яких така процедура не передбачена.

Умови для врегулювання

Саме обвинувачення в організованій злочинності не може бути предметом угоди. Водночас сторони можуть врегулювати інші епізоди, якщо це дозволяє закон, а рішення суду про відхилення обвинувачення в організованій злочинності вже стало остаточним після завершення всіх апеляцій.

Наприклад, особа, якій інкримінують шахрайство та організовану злочинність, може врегулювати епізод шахрайства, якщо суд підтвердить це обвинувачення, але відхилить обвинувачення в організованій злочинності. Керівники відповідних офісів державних адвокатів отримали повноваження сприяти таким угодам, однак прокурор має подати клопотання до суду, який повинен його схвалити.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правила поширюються, зокрема, на кооперативне та інші види шахрайства, несплату за чеками, незаконне кредитування, зловживання довірою, що спричинило фінансові збитки, підпали, вандалізм, пошкодження державного майна, правопорушення, пов’язані з договорами, та справи у сфері працевлаштування за кордоном.

Застереження щодо застосування

Речник Офісу генерального прокурора Дінеш Прасад Гіміре заявив, що зміни мають усунути невизначеність у справах із кількома обвинуваченнями та допомогти потерпілим повернути кошти без багаторічного очікування завершення проваджень.

Водночас колишній суддя Верховного суду Балрам КС застеріг, що такий механізм може послабити засади кримінального правосуддя та створити ризик тиску на потерпілих. Колишній генеральний прокурор і фахівець із кримінального права Раман Кумар Шрестха також висловив побоювання щодо можливого зловживання розсудом прокурорів під час ухвалення рішень про врегулювання.

За законодавством Непалу, обвинувачення в організованій злочинності можуть висувати, коли троє або більше людей організовано вчиняють правопорушення, за яке передбачено понад три роки ув’язнення. У таких справах прокурори можуть вимагати додаткового покарання в розмірі, що у півтора раза перевищує покарання за основний злочин.

Читай нас у