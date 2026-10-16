Biuro Prokuratora Generalnego Nepalu zezwoliło na częściowe ugody w wybranych sprawach karnych, w których występuje zarzut przestępczości zorganizowanej. Jest to możliwe, jeśli sąd uzna osobę za winną czynu, który prawo pozwala uregulować za zgodą stron, ale nie potwierdzi powiązanego zarzutu przestępczości zorganizowanej — informuje Kathmandu Post.

Okólnik wydany za kadencji prokuratora generalnego Narayana Datty Kandela 7 października przesłano do wszystkich wyższych, specjalnych i okręgowych biur prokuratorów państwowych. Doprecyzowuje on procedurę w sprawach łączących czyny, które mogą zostać uregulowane, z tymi, w przypadku których taka procedura nie jest przewidziana.

Warunki ugody

Sam zarzut przestępczości zorganizowanej nie może być przedmiotem ugody. Jednocześnie strony mogą uregulować inne zarzuty, jeśli zezwala na to prawo, a orzeczenie sądu o oddaleniu zarzutu przestępczości zorganizowanej stało się prawomocne po zakończeniu wszystkich postępowań odwoławczych.

Na przykład osoba oskarżona o oszustwo i przestępczość zorganizowaną może uregulować zarzut oszustwa, jeśli sąd potwierdzi ten zarzut, ale oddali zarzut przestępczości zorganizowanej. Kierownicy właściwych biur prokuratorów państwowych otrzymali uprawnienia do ułatwiania takich ugód, jednak prokurator musi złożyć wniosek do sądu, który musi go zatwierdzić.

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Zasady dotyczą w szczególności oszustw spółdzielczych i innych rodzajów oszustw, niezapłacenia czeków, nielegalnego kredytowania, nadużycia zaufania powodującego straty finansowe, podpaleń, wandalizmu, uszkodzenia mienia publicznego, przestępstw związanych z umowami oraz spraw dotyczących zatrudnienia za granicą.

Zastrzeżenia dotyczące stosowania

Rzecznik Biura Prokuratora Generalnego Dinesh Prasad Ghimire oświadczył, że zmiany mają wyeliminować niepewność w sprawach z wieloma zarzutami i pomóc poszkodowanym odzyskać pieniądze bez wieloletniego oczekiwania na zakończenie postępowań.

Jednocześnie były sędzia Sądu Najwyższego Balram KC ostrzegł, że taki mechanizm może osłabić zasady wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i stworzyć ryzyko wywierania presji na poszkodowanych. Były prokurator generalny i specjalista prawa karnego Raman Kumar Shrestha również wyraził obawy dotyczące możliwego nadużywania uznaniowości prokuratorów przy podejmowaniu decyzji o ugodach.

Zgodnie z prawem Nepalu zarzuty przestępczości zorganizowanej mogą zostać postawione, gdy trzy lub więcej osób w sposób zorganizowany popełnia czyn zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej trzech lat. W takich sprawach prokuratorzy mogą żądać dodatkowej kary w wysokości półtora raza większej niż kara za przestępstwo podstawowe.

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