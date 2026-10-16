Negocjacje USA i Meksyku w sprawie umowy handlowej skomplikowały się z powodu stanowiska amerykańskiego sekretarza handlu Howarda Lutnicka, który sprzeciwia się znacznemu obniżeniu ceł na meksykańskie samochody, stal i aluminium. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na „The Wall Street Journal”, który cytował źródła zaznajomione z negocjacjami.

Rozbieżności w sprawie ceł

Według gazety strony były bliskie porozumienia w sprawie obniżenia amerykańskich ceł na te towary w zamian za ustępstwa ze strony Meksyku. Taka umowa mogłaby otworzyć drogę do szerszych negocjacji dotyczących aktualizacji umowy między USA, Meksykiem i Kanadą — USMCA.

Meksykańscy urzędnicy oraz menedżerowie wielu firm wcześniej wyrażali optymizm co do rychłego osiągnięcia porozumienia. Jednocześnie w ostatnich dniach postęp negocjacji spowolnił z powodu sporów wokół ceł administrowanych przez Departament Handlu USA.

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Cła na samochody i metale

Według rozmówców „The Wall Street Journal” Lutnick nie poparł istotnego obniżenia 25-procentowego cła USA na samochody z Meksyku oraz 50-procentowych ceł na stal i aluminium. Sprzeciwiał się również obniżeniu ceł na produkty pochodne — gotowe wyroby ze stali i aluminium.

Amerykańscy producenci aluminium wyrażali obawy, że złagodzenie ceł może zaszkodzić producentom w USA i doprowadzić do utraty miejsc pracy. Cła na samochody i metale wprowadzono ze względów bezpieczeństwa narodowego i należą one do kompetencji Departamentu Handlu USA.

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