在以色列，国家安全部长、极右翼政党“犹太力量党”领导人伊塔马尔·本-格维尔提出了一项计划：若被任命为国防部长，将修订以色列国防军的伦理准则。据《耶路撒冷邮报》报道，该倡议拟修改被称为“以军精神”的文件，重点强调军队的犹太身份和战斗中的胜利。

军队的新目标

根据该提议，以军的主要目标应是取得胜利并坚决击败以色列国和犹太民族的敌人，同时确保国家、其公民和居民的安全。

该计划还 предусматривает扩大军队价值观所依据的来源清单。其中提议更多参考犹太道德价值观、《圣经》、犹太伦理、犹太法律和犹太民族的传统。文件拟将以军定义为“犹太国家军队”，并将以色列定义为犹太民族的民族家园。

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替换使用武力的原则

关键变化之一将是以“武器的正义”原则取代“武器纯洁”原则。更新后的准则提议将“如果有人来杀你，就先起来杀了他”这一表述确立为军人在执行任务时的基本道德准则。

同时，提议从现行表述中删除“仅在必要范围内”使用武力的要求。该倡议还 предусматривает取消禁止伤害非战斗人员和战俘的直接条款，以及所有关于“普世道德价值观”的提及。

同时，该草案包含有关以军及其军人有义务维护人的尊严的条款，无论个人的出身、宗教、国籍、性别、身份或职位如何。根据拟议措辞，军人必须将完成任务、军队价值观和国家安全置于其他考量之上。

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