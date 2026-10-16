W Izraelu minister bezpieczeństwa narodowego i lider skrajnie prawicowej partii Otzma Jehudit, Itamar Ben-Gwir, przedstawił plan rewizji kodeksu etycznego Izraelskich Sił Obronnych w razie nominacji na ministra obrony. Inicjatywa zakłada zmianę dokumentu znanego jako „Duch IDF”, z naciskiem na żydowską tożsamość wojska i zwycięstwo w walce, informuje Jerusalem Post.

Nowy cel armii

Zgodnie z propozycją głównym celem IDF powinno być osiągnięcie zwycięstwa i zdecydowane pokonanie wrogów Państwa Izrael oraz narodu żydowskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, jego obywateli i mieszkańców.

Plan przewiduje również rozszerzenie listy źródeł, na których opierają się wartości armii. Proponuje się w nim częstsze odwoływanie do żydowskich wartości moralnych, Biblii, żydowskiej etyki, żydowskiego prawa oraz tradycji narodu żydowskiego. IDF proponuje się określić w dokumencie jako „żydowską armię państwową”, a Izrael jako narodowy dom narodu żydowskiego.

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Zastąpienie zasady użycia siły

Jedną z kluczowych zmian ma być zastąpienie zasady „czystości broni” zasadą „prawości broni”. Zaktualizowany kodeks proponuje utrwalenie formuły „jeśli ktoś przyszedł cię zabić, wstań wcześniej i zabij go pierwszy” jako podstawowej wskazówki moralnej dla wojskowych podczas wykonywania zadań.

Jednocześnie z obecnego brzmienia proponuje się usunąć wymóg stosowania siły „wyłącznie w niezbędnym zakresie”. Inicjatywa przewiduje również zniesienie bezpośrednich postanowień zakazujących wyrządzania krzywdy niekombatantom i jeńcom wojennym, a także wszelkich wzmianek o „uniwersalnych wartościach moralnych”.

Jednocześnie projekt zawiera postanowienia o obowiązku IDF i jego wojskowych zachowania godności ludzkiej niezależnie od pochodzenia, religii, narodowości, płci, statusu lub stanowiska danej osoby. Zgodnie z proponowanym brzmieniem wojskowi mają stawiać wykonanie misji, wartości armii i bezpieczeństwo państwa ponad innymi względami.

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