Finlandia planuje na początku listopada wprowadzić system FI-Alert do wysyłania ostrzeżeń alarmowych bezpośrednio na telefony komórkowe osób przebywających na określonych obszarach. Nowy mechanizm ma uzupełnić istniejące kanały ostrzegania i umożliwić władzom niemal natychmiastowe informowanie ludności o zagrożeniu.

Jak informuje YLE News, system opiera się na technologii Cell Broadcast i koncepcji EU Alert. Aby otrzymywać wiadomości, użytkownicy nie będą musieli instalować osobnej aplikacji, wykupywać subskrypcji ani przekazywać danych osobowych, w tym numeru telefonu lub danych o lokalizacji.

Jak będzie działać FI-Alert

Ostrzeżenia będą trafiać na telefony, które są włączone i skonfigurowane do odbierania komunikatów Cell Broadcast. Powiadomienia będą automatycznie pojawiać się na ekranie i pozostaną tam, dopóki użytkownik nie potwierdzi ich otrzymania.

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System będzie również wykorzystywał charakterystyczny sygnał, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenie, nawet jeśli telefon jest ustawiony w trybie cichym. Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznaczało, że technologia ta nadaje się do sytuacji nadzwyczajnych, ponieważ nie obciąża sieci komórkowych tak jak masowe wysyłanie SMS-ów.

Obecne sposoby ostrzegania

Obecnie ostrzeżenia alarmowe w Finlandii są dostępne za pośrednictwem aplikacji 112 Suomi i Yle, transmisji telewizyjnych i radiowych, strony 112 teletekstu oraz stron internetowych 112.fi i yle.fi. Władze mogą również używać syren do ostrzegania ludności.

W sierpniu rząd zaproponował zmianę ustawy o ostrzeżeniach alarmowych, aby umożliwić stosowanie technologii Cell Broadcast. Oczekuje się, że prezydent Alexander Stubb zatwierdzi ustawę w piątek, po czym wejdzie ona w życie na początku listopada.

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