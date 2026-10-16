В Финляндии в начале ноября планируют внедрить систему FI-Alert для отправки экстренных предупреждений непосредственно на мобильные телефоны людей в определенных районах. Новый механизм должен дополнить действующие каналы оповещения и позволить властям почти мгновенно информировать население об опасности.

Как сообщает YLE News, система основана на технологии Cell Broadcast и концепции EU Alert. Для получения сообщений пользователям не потребуется устанавливать отдельное приложение, оформлять подписку или предоставлять персональные данные, в том числе номер телефона или данные о местонахождении.

Как будет работать FI-Alert

Предупреждения будут поступать на телефоны, которые включены и настроены на прием сообщений Cell Broadcast. Уведомления будут автоматически появляться на экране и оставаться там, пока пользователь не подтвердит их получение.

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Система также будет использовать характерный сигнал, чтобы привлечь внимание к предупреждению, даже если телефон переведен в беззвучный режим. В Министерстве внутренних дел Финляндии отмечали, что эта технология подходит для чрезвычайных ситуаций, поскольку не создает такой нагрузки на мобильные сети, как массовая рассылка SMS.

Действующие способы оповещения

В настоящее время экстренные предупреждения в Финляндии доступны через приложения 112 Suomi и Yle, теле- и радиовещание, страницу 112 телетекста, сайты 112.fi и yle.fi. Власти также могут использовать сирены для оповещения населения.

В августе правительство предложило изменить закон об экстренных предупреждениях, чтобы разрешить применение технологии Cell Broadcast. Ожидается, что президент Александр Стубб одобрит закон в пятницу, после чего он вступит в силу в начале ноября.

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