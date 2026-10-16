Na Fidżi rozpoczęło się pacyficzne spotkanie pre-COP31 — The Hindu

W mieście Nadi na Fidżi w poniedziałek, 5 października, rozpoczęło się pacyficzne spotkanie ONZ pre-COP31. Przywódcy państw Pacyfiku chcą zwrócić uwagę świata na życie w regionie, który znajduje się na pierwszej linii skutków zmian klimatu, informuje The Hindu.

Przygotowania do COP31

Negocjacje w tym tygodniu odbywają się w Nadi, a także w Tuvalu — wyspiarskim państwie-atolu na Oceanie Spokojnym. Są one etapem przygotowawczym do większego globalnego szczytu klimatycznego ONZ COP31, który ma odbyć się w przyszłym miesiącu w Turcji.

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Otwarcie programu

Podczas ceremonii otwarcia w Nadi minister klimatu Fidżi Linda Tabuya powiedziała, że jest dla niej wielkim zaszczytem otworzyć program dla interesariuszy pacyficznego pre-COP31 w imieniu rządu i narodu Fidżi, a także premiera Sitiveniego Ligamamady Rabuki.

W źródle program ten nazwano częścią pacyficznego spotkania poprzedzającego COP31.

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