На Фиджи началась тихоокеанская встреча pre-COP31 — The Hindu

В городе Нади на Фиджи в понедельник, 5 октября, началась тихоокеанская встреча ООН pre-COP31. Лидеры стран Тихого океана стремятся привлечь внимание мира к жизни региона, который находится на передовой последствий изменения климата, сообщает The Hindu.

Подготовка к COP31

Переговоры на этой неделе проходят в Нади, а также в Тувалу — островном государстве-атолле в Тихом океане. Они являются подготовительным этапом к более масштабному глобальному климатическому саммиту ООН COP31, который должен состояться в следующем месяце в Турции.

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Открытие программы

На церемонии открытия в Нади министр по вопросам климата Фиджи Линда Табуя заявила, что для нее большая честь от имени правительства и народа Фиджи, а также премьер-министра Ситиверни Лигамамады Рабуки открыть программу для заинтересованных сторон тихоокеанского pre-COP31.

В источнике эта программа названа частью тихоокеанской встречи, предшествующей COP31.

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