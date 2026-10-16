Święto 16 października: Od pocztówek po prezenty – jak w USA obchodzi się Dzień Szefa

16 października w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Szefa — nieoficjalne święto, podczas którego pracownicy mogą podziękować swoim przełożonym za wsparcie, sprawiedliwość i pomoc w pracy. Zostało ono zapoczątkowane w 1958 roku, a data nie została wybrana przypadkowo: właśnie tego dnia urodził się ojciec kobiety, która zaproponowała obchodzenie tego święta. Z biegiem lat tradycja ta rozprzestrzeniła się poza granice Stanów Zjednoczonych, a kartki z życzeniami, drobne upominki i żarty na temat szefów stały się częścią obchodów.

Dzień Szefa, czyli National Boss’s Day, powstał w Stanach Zjednoczonych w 1958 roku. Jego założycielką została Patricia Bays Garoski, która pracowała w firmie ubezpieczeniowej State Farm w mieście Deerfield w stanie Illinois. Zaproponowała ona ustanowienie specjalnego dnia, w którym pracownicy mogliby wyrazić wdzięczność swoim przełożonym. Za tym pomysłem kryła się również osobista historia. W tamtym czasie Garoski pracowała dla swojego ojca, który był jej bezpośrednim przełożonym. Uważała go za dobrego przywódcę i chciała, aby ludzie mieli okazję docenić tych, którzy wspierają zespół, pomagają rozwiązywać problemy w pracy i biorą na siebie odpowiedzialność za wspólny wynik.

Datę wybrano na cześć urodzin jej ojca – 16 października. Garoski zarejestrowała pomysł tego święta w Izbie Handlowej Stanów Zjednoczonych. Miała nadzieję, że taka tradycja pomoże poprawić relacje między pracownikami a kierownictwem, a także przypomni o złożoności pracy kierowniczej. Początkowo inicjatywa ta nie była świętem ogólnokrajowym. Z czasem jednak zyskała większą popularność. W 1962 roku gubernator stanu Illinois Otto Kerner poparł tę propozycję i oficjalnie ogłosił ten dzień świętem stanowym. W ten sposób Dzień Szefa stopniowo stał się znaną amerykańską tradycją.

Kiedy obchodzi się Dzień Szefa w 2026 roku

W Stanach Zjednoczonych Dzień Szefa przypada co roku 16 października. W 2026 roku będzie to piątek, więc data ta pokrywa się ze zwykłym dniem roboczym. Jeśli natomiast 16 października przypada na weekend, w wielu firmach gratulacje przenosi się na najbliższy dzień roboczy. Warto zaznaczyć, że Dzień Szefa nie jest w Stanach Zjednoczonych świętem federalnym. Biura, sklepy i inne instytucje działają jak zwykle. Jest to raczej tradycja zawodowa i korporacyjna niż święto państwowe z oficjalnymi uroczystościami.

Święto to obchodzi się na różne sposoby. W niektórych firmach pracownicy ograniczają się do krótkich życzeń, podczas gdy w innych organizują wspólny obiad, przynoszą poczęstunek lub przygotowują kartkę z życzeniami od całego zespołu. Skala obchodów zależy od kultury danego miejsca pracy oraz relacji międzyludzkich.

Kartki, kwiaty i prezenty dla szefa

Jedną z najbardziej znanych tradycji Dnia Szefa są kartki z życzeniami. W nich pracownicy dziękują przełożonym za wsparcie, cierpliwość, profesjonalne rady i zaufanie. Czasami życzenia mają charakter całkowicie oficjalny, a czasami żartobliwy, zwłaszcza jeśli w zespole panuje swobodna atmosfera. Specjalne kartki z okazji tego święta pojawiły się nie od razu. Firma Hallmark, jeden ze znanych producentów kartek okolicznościowych w USA, zaczęła wydawać kartki z okazji Dnia Szefa dopiero w 1979 roku — 21 lat po pojawieniu się samego pomysłu. Z czasem takie kartki stały się częścią świątecznego asortymentu.

Oprócz kartek szefom można podarować kwiaty, słodycze, drobne upominki, bony upominkowe lub zorganizować poczęstunek w biurze. Inną popularną opcją jest wspólne życzenie od całego zespołu. W takim przypadku każdy może napisać kilka słów podziękowania, a kartka staje się swego rodzaju przypomnieniem o zespole. Jednocześnie drogie prezenty nie są obowiązkową częścią tego święta. Najczęściej chodzi o to, by wyrazić wdzięczność, a nie zorganizować huczną uroczystość. Osobista wiadomość z konkretnym podziękowaniem za pomoc w trudnej sytuacji może być bardziej na miejscu niż kosztowny prezent.

Czy naprawdę wysyła się walentynki do szefów?

Z Dniem Szefa wiążą się również humorystyczne kartki, w których pracownicy mogą żartować z codzienności w pracy, spotkań, terminów i charakteru przełożonego. Takie życzenia przypominają czasem walentynki — zawierają zabawne frazy, komplementy lub aluzje do tego, co pracownicy naprawdę myślą o przełożonych. Jednak Dzień Szefa nie jest odpowiednikiem Walentynek, a romantyczne wyznania nie należą do jego głównych tradycji. Chodzi przede wszystkim o wdzięczność w relacjach zawodowych. Żartobliwa kartka może być sposobem na uczynienie życzeń mniej oficjalnymi, ale jej treść zależy od tego, jak swobodna panuje atmosfera w zespole.

Na przykład pracownicy mogą podziękować szefowi za to, że nie odwołuje urlopów w ostatniej chwili, wspiera zespół podczas trudnego projektu lub znajduje czas, by wysłuchać propozycji pracowników. Takie słowa mogą być jednocześnie życzliwe i dowcipne. Najważniejsze, aby nie przekroczyć granicy między przyjacielskim żartem a obrazą. W środowisku zawodowym warto również uwzględnić różnicę w pozycji służbowej. Szef może mieć wpływ na wynagrodzenie, rozwój kariery i ocenę pracy pracowników. Dlatego gratulacje powinny być dobrowolne, a ich forma – komfortowa dla wszystkich uczestników.

Jak świętuje się w zespołach pracowniczych

W firmach, które podtrzymują tę tradycję, Dzień Szefa zazwyczaj obchodzi się bez skomplikowanych przygotowań. Współpracownicy mogą podpisać wspólną kartkę z życzeniami, przynieść kawę i desery lub zaprosić przełożonego na obiad. Czasami pracownicy przygotowują krótkie wideo z życzeniami lub publikują post na firmowym profilu w mediach społecznościowych. Dla niewielkich zespołów święto to może stać się okazją do krótkiego spotkania poza obowiązkami służbowymi. W dużych firmach gratulacje często organizuje się na poziomie poszczególnych działów. Pozwala to zachować osobisty charakter tradycji, nawet jeśli liczba pracowników jest duża.

Często najlepszym prezentem nie są przedmioty, ale konkretne słowa wdzięczności. Pracownik może wspomnieć, jak szef pomógł mu wdrożyć się na nowym stanowisku, wspierał go w trudnym okresie lub dał mu szansę sprawdzenia się w nowym projekcie. Takie przykłady sprawiają, że gratulacje są szczere i pokazują, że dana osoba docenia nie tylko stanowisko przełożonego, ale także jego konkretne działania. Jednak Dzień Szefa nie jest obchodzony wszędzie. Niektóre zespoły w ogóle nie zwracają uwagi na tę datę, a inne ograniczają się do wiadomości na czacie służbowym. W Stanach Zjednoczonych nie jest to obowiązkowy rytuał korporacyjny, dlatego każda firma sama decyduje, czy chce się do niego przyłączyć.

Dlaczego święto budzi kontrowersje

Pomimo dobrej intencji Dzień Szefa nie wszystkim się podoba. Niektórzy uważają, że pracownicy nie powinni osobno gratulować szefom tylko ze względu na ich stanowisko. Zdaniem krytyków wdzięczność powinna być wzajemna, a kierownictwo również powinno doceniać pracę swoich zespołów. Istnieje też problem praktyczny: gdy inicjatywa ta przeradza się w zbieranie pieniędzy na prezent lub obowiązkowe podpisywanie kartki, pracownicy mogą odczuwać presję. Jest to szczególnie krępujące dla osób, które nie mają bliskich relacji z przełożonym lub nie chcą wydawać własnych środków na firmowe życzenia.

Kolejna kwestia to sprawiedliwość. Jeśli przełożony źle traktuje zespół, pomysł podziękowania mu tylko dlatego, że nadszedł określony dzień w kalendarzu, może wydawać się nie na miejscu. Dlatego krytycy podkreślają: szacunek nie powinien być formalnością, a dobrych relacji w pracy nie da się zbudować za pomocą jednej kartki rocznie.

Z drugiej strony zwolennicy tego święta uważają, że może ono stać się okazją do uhonorowania przełożonych, którzy naprawdę pomagają swoim pracownikom. Troskliwy szef nie tylko rozdziela zadania, ale także wspiera zespół, wyjaśnia skomplikowane decyzje i bierze odpowiedzialność za wynik. Jeśli pracownicy chcą podziękować takiej osobie, Dzień Szefa daje im do tego dodatkowy powód. Najlepszym podejściem jest więc nieprzekształcanie tego święta w obowiązek. Życzenia powinny być dobrowolne, a prezent – zgodny z relacjami w zespole i wewnętrznymi zasadami firmy.

Ciekawostki o Dniu Szefa

Święto powstało z osobistej historii. Patricia Bays Garoski wybrała 16 października, ponieważ tego dnia urodził się jej ojciec, który był jej przełożonym.

Od momentu powstania pomysłu do oficjalnego uznania w stanie Illinois minęły cztery lata. Garoski zarejestrowała tę inicjatywę w 1958 roku, a gubernator stanu poparł ją w 1962 roku.

Kartki pojawiły się dwie dekady później. Firma Hallmark zaczęła wydawać specjalne kartki z okazji Dnia Szefa w 1979 roku.

Święto to nie ma sztywnego scenariusza. Niektórzy składają życzenia szefowi osobiście, inni – w imieniu całego zespołu, a niektóre firmy w ogóle nie obchodzą tej daty.

Tradycja ta wykroczyła poza granice Stanów Zjednoczonych. Według danych firmy Hallmark Dzień Szefa obchodzony jest również w innych krajach, w szczególności w Wielkiej Brytanii, Australii i RPA. Jednocześnie popularność tego święta zależy od kraju i konkretnego środowiska pracy

Po co jest potrzebny Dzień Szefa

Dzień Szefa to przede wszystkim okazja do rozmowy o wzajemnym szacunku w pracy. Szef odpowiada za organizację procesów, podejmowanie decyzji i pracę zespołu, ale wynik zależy również od wysiłków każdego pracownika. Dobre relacje w pracy opierają się nie na prezentach, ale na zaufaniu, szczerej komunikacji i sprawiedliwym traktowaniu. 16 października Amerykanie mogą pogratulować swoim przełożonym, wysyłając kartkę z życzeniami, wręczając drobny upominek lub po prostu wyrażając słowa wdzięczności. Dla niektórych jest to okazja, by żartować na temat wspólnych przygód w pracy, a dla innych – powiedzieć ważne słowa osobie, która pomogła im rozwinąć się zawodowo. Nikt nie jest jednak zobowiązany do udziału w obchodach ani do wydawania pieniędzy.

W końcu sens Dnia Szefa nie polega na tym, by raz w roku pochwalić przełożonego. To przypomnienie, że zdrowe relacje w zespole wymagają uwagi z obu stron. A jeśli szef naprawdę wspiera zespół, czasami wystarczy proste „dziękuję”, aby uczynić ten dzień przyjemniejszym.

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