В Израиле министр национальной безопасности и лидер ультраправой партии «Оцма йехудит» Итамар Бен-Гвир представил план пересмотра этического кодекса Армии обороны Израиля в случае назначения министром обороны. Инициатива предусматривает изменение документа, известного как «Дух ЦАХАЛ», с акцентом на еврейской идентичности армии и победе в бою, сообщает Jerusalem Post.

Новая цель армии

Согласно предложению, главной целью ЦАХАЛ должно стать достижение победы и решительный разгром врагов Государства Израиль и еврейского народа одновременно с обеспечением безопасности государства, его граждан и жителей.

План также предусматривает расширение перечня источников, на которых основываются ценности армии. В нем предлагают больше ссылаться на еврейские моральные ценности, Библию, еврейскую этику, еврейское право и традиции еврейского народа. ЦАХАЛ в документе предлагают определить как «еврейскую государственную армию», а Израиль — как национальный дом еврейского народа.

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Замена принципа применения силы

Одним из ключевых изменений должна стать замена принципа «чистоты оружия» принципом «праведности оружия». Обновленный кодекс предлагает закрепить формулу «если кто-то пришел убить тебя, встань раньше и убей его первым» как фундаментальный моральный ориентир для военнослужащих при выполнении задач.

В то же время из действующей формулировки предлагают исключить требование применять силу «только в необходимом объеме». Инициатива также предусматривает отмену прямых положений о запрете причинять вред некомбатантам и военнопленным, а также всех упоминаний об «универсальных моральных ценностях».

В то же время проект содержит положения об обязанности ЦАХАЛ и его военнослужащих сохранять человеческое достоинство независимо от происхождения, религии, национальности, пола, статуса или должности человека. Военнослужащие, согласно предлагаемой редакции, должны ставить выполнение миссии, ценности армии и безопасность государства выше других соображений.

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