Grupy broniące praw człowieka poinformowały, że Sąd Najwyższy Arabii Saudyjskiej utrzymał w mocy wyrok śmierci wobec Jussefa al-Manasifa. Młodemu mężczyźnie grozi egzekucja za czyny, które według władz saudyjskich popełnił w wieku od 15 do 17 lat, podaje The Guardian.

Zarzuty i wyrok

Al-Manasif został aresztowany w 2017 roku. Wśród postawionych mu zarzutów znalazły się udział w demonstracjach na rzecz wolności religijnej mniejszości szyickiej oraz uczestnictwo w pogrzebach, które władze saudyjskie uznają za protesty.

Wyspecjalizowany Sąd Karny, zamknięty trybunał zajmujący się sprawami związanymi z terroryzmem, uznał al-Manasifa za winnego i skazał go na karę śmierci. Według organizacji charytatywnej Reprieve był on torturowany i zmuszony do podpisania fałszywego przyznania się do winy. Organizacja twierdzi również, że po raz pierwszy spotkał się z wyznaczonym przez państwo adwokatem dopiero w 2022 roku — pięć lat po aresztowaniu.

Obrońcy praw człowieka uważają, że decyzja Sądu Najwyższego mogła być ostatnią możliwością uniknięcia egzekucji. Rodzina al-Manasifa nie komentowała sprawy publicznie, ponieważ może spotkać się z prześladowaniem lub aresztowaniem. Doaa Dhghaini, konsultantka Reprieve i Europejskiej Saudyjskiej Organizacji Praw Człowieka, oświadczyła, że rodzinie pozostaje teraz jedynie czekać.

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Wyroki śmierci za czyny popełnione przez nieletnich

W 2020 roku Arabia Saudyjska wydała dekret królewski znoszący karę śmierci dla dzieci, wskazując, że ludzie nie będą skazywani na egzekucję za przestępstwa popełnione przed osiągnięciem pełnoletności. Jednocześnie kraj nadal utrzymywał wyroki śmierci w szeregu spraw, w których oskarżeni byli nieletni.

Według Reprieve od 2015 roku w Arabii Saudyjskiej stracono co najmniej 17 osób, które w chwili domniemanych przestępstw nie miały ukończonych 18 lat. W kwietniu kraj stracił Alego as-Subaitiego i jego wuja Mustafę as-Subaitiego za „terrorystyczne” przestępstwa bez skutku śmiertelnego. Ali as-Subaiti miał 12 lat w czasie zarzucanych mu czynów.

Niezależni eksperci ONZ już wcześniej wyrażali zaniepokojenie sprawą al-Manasifa i wezwali Arabię Saudyjską do natychmiastowego wstrzymania planowanych egzekucji osób skazanych za domniemane przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 lat. Human Rights Watch oświadczyła, że egzekucja al-Manasifa za czyn bez użycia przemocy, którego miał rzekomo dopuścić się jako nieletni, stanowiłaby niedopuszczalnie niski poziom ochrony praw człowieka.

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