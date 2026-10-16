Правозащитные группы сообщили, что Верховный суд Саудовской Аравии оставил в силе смертный приговор Юссефу аль-Манасифу. Молодому человеку грозит казнь за действия, которые, по версии саудовских властей, он совершил в возрасте от 15 до 17 лет, сообщает The Guardian.

Обвинения и приговор

Аль-Манасиф был арестован в 2017 году. Среди предъявленных ему обвинений были участие в демонстрациях за религиозную свободу шиитского меньшинства и посещение похорон, которые саудовские власти считают протестами.

Специализированный уголовный суд, закрытый трибунал по делам, связанным с терроризмом, признал аль-Манасифа виновным и приговорил его к смертной казни. По данным благотворительной организации Reprieve, его пытали и заставили подписать ложное признание. Организация также утверждает, что он впервые встретился с назначенным государством адвокатом лишь в 2022 году — через пять лет после ареста.

Правозащитники считают, что решение Верховного суда могло стать последней возможностью избежать казни. Семья аль-Манасифа публично не комментировала дело, поскольку может подвергнуться преследованию или аресту. Консультантка Reprieve и Европейской саудовской организации по правам человека Дуаа Дгайни заявила, что семье теперь остается только ждать.

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Смертные приговоры за действия несовершеннолетних

В 2020 году Саудовская Аравия издала королевский указ об отмене смертной казни для детей, указав, что людей не будут приговаривать к казни за преступления, совершенные до совершеннолетия. В то же время страна продолжала оставлять в силе смертные приговоры по ряду дел, в которых обвиняемыми были несовершеннолетние.

По данным Reprieve, с 2015 года в Саудовской Аравии были казнены по меньшей мере 17 человек, которым на момент предполагаемых правонарушений не исполнилось 18 лет. В апреле страна казнила Али ас-Субайти и его дядю Мустафу ас-Субайти за «террористические» правонарушения без смертельных последствий. Али ас-Субайти было 12 лет на момент вменяемых ему действий.

Независимые эксперты ООН ранее выражали обеспокоенность делом аль-Манасифа и призывали Саудовскую Аравию немедленно остановить запланированные казни людей, осужденных за предполагаемые правонарушения, совершенные до 18 лет. Human Rights Watch заявила, что казнь аль-Манасифа за ненасильственное правонарушение, якобы совершенное им в несовершеннолетнем возрасте, стала бы недопустимо низкой точкой в сфере защиты прав человека.

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