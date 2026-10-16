W Singapurze wartość nienaftowego eksportu krajowego we wrześniu 2026 roku wzrosła o 68,4% rok do roku. Tempo wzrostu przyspieszyło w porównaniu z sierpniem, kiedy wskaźnik wynosił 46,1%, wynika z danych Enterprise Singapore.

Wpływ eksportu nieelektronicznego

Wzrost zapewnił głównie eksport nieelektroniczny, który zwiększył się o 54,2% po sierpniowym wzroście o 11,9%. Jak podaje Channel NewsAsia, kluczowym czynnikiem były znaczne jednorazowe dostawy konstrukcji dla statków i łodzi.

Eksport produktów elektronicznych wzrósł o 107,6% rok do roku, choć w sierpniu jego wzrost był wyższy i wyniósł 131,6%. Segment ten wspierał utrzymujący się popyt związany ze sztuczną inteligencją, przede wszystkim na nośniki dyskowe, układy scalone i komputery osobiste.

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Dostawy na kluczowe rynki

Nienaftowy eksport wzrósł na większości głównych rynków Singapuru. Dostawy do Hongkongu zwiększyły się o 112,1%, w szczególności dzięki eksportowi złota niemonetarnego, układów scalonych i specjalistycznego sprzętu. Eksport do Tajwanu wzrósł o 96,9%, a do USA — o 73,2%.

Jednocześnie dostawy do Indii spadły o 5,6%, podczas gdy w sierpniu wzrosły o 23,6%. Łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku nienaftowy eksport krajowy Singapuru zwiększył się o 27,6%, wynika z danych Enterprise Singapore.

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