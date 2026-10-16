В Сингапуре объем ненефтяного внутреннего экспорта в сентябре 2026 года вырос на 68,4% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с августом, когда показатель составлял 46,1%, свидетельствуют данные Enterprise Singapore.

Вклад неэлектронного экспорта

Рост преимущественно обеспечил неэлектронный экспорт, который увеличился на 54,2% после августовского повышения на 11,9%. Как сообщает Channel NewsAsia, ключевым фактором стали значительные разовые поставки конструкций для судов и лодок.

Экспорт электронной продукции вырос на 107,6% в годовом выражении, хотя в августе его прирост был выше — 131,6%. Этот сегмент поддержал устойчивый спрос, связанный с искусственным интеллектом, прежде всего на дисковые носители данных, интегральные схемы и персональные компьютеры.

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Поставки на ключевые рынки

Ненефтяной экспорт вырос на большинстве основных рынков Сингапура. Поставки в Гонконг увеличились на 112,1%, в частности благодаря экспорту немонетарного золота, интегральных схем и специализированного оборудования. Экспорт на Тайвань вырос на 96,9%, а в США — на 73,2%.

В то же время поставки в Индию сократились на 5,6%, тогда как в августе они выросли на 23,6%. В целом за первые девять месяцев 2026 года ненефтяной внутренний экспорт Сингапура повысился на 27,6%, свидетельствуют данные Enterprise Singapore.

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