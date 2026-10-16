Senator Bolsonaro wyprzedza Lulę w sondażu CNT/MDA — Al Jazeera
W Brazylii senator Flávio Bolsonaro wyprzedza prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę w sondażu CNT/MDA przed drugą turą wyborów prezydenckich, zaplanowaną na 25 października. Według badania Bolsonaro ma 46,8% poparcia, podczas gdy Lula — 45,9%.
O wynikach sondażu informuje Al Jazeera. Wszystkie trzy ostatnie sondaże mają margines błędu wynoszący do 2 punktów procentowych, dlatego wielu ekspertów nadal uważa, że wynik wyścigu jest trudny do przewidzenia.
Dane z innych sondaży
Według sondażu Quaest, opublikowanego dzień wcześniej, Bolsonaro popiera 46% wyborców, a Lulę — 44%. Sondaż Datafolha wykazał 47% poparcia dla senatora wobec 45% dla urzędującego prezydenta. Tydzień wcześniej Datafolha oceniała poparcie dla Bolsonaro na 49%.
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W pierwszej turze 4 października Flávio Bolsonaro zdobył 56 104 503 głosy, a Lula da Silva — 53 879 538. Flávio Bolsonaro jest synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Sąd wyborczy zakazał starszemu Bolsonaro kandydowania do 2030 roku, uznając, że nadużył władzy, szerząc wątpliwości co do wyborów prezydenckich w 2022 roku.
Kampanie kandydatów
42-letni Flávio Bolsonaro obiecuje zintensyfikować walkę z przestępczością i handlem narkotykami, a także obniżyć podatki przeznaczane na programy państwowe. Lula da Silva, który ma 80 lat, regularnie organizuje wiece i ubiega się o czwartą, lecz nie następującą bezpośrednio po poprzedniej, kadencję prezydencką.
W środę Kongres Brazylii zatwierdził poprawkę, która przewiduje dla pracowników dwa płatne dni wolne w tygodniu zamiast jednego. Al Jazeera nazywa to znaczącym zwycięstwem Luli we wdrażaniu jednej z jego kluczowych reform społecznych na kilka dni przed głosowaniem.