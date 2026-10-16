Federalny lider Sojuszu Demokratycznego (DA) Geordin Hill-Lewis w RPA odrzucił propozycję związku zawodowego Solidarity, aby wykorzystać mechanizm rządu jedności narodowej do rozwiązania pogarszających się relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczył, że proces ten jest zbyt powolny, aby chronić preferencyjny dostęp RPA do rynku USA w ramach African Growth and Opportunity Act (Agoa).

Sprawy muszą zostać rozpatrzone przez rząd

W liście do dyrektora generalnego Solidarity, Dirka Hermanna, z 14 października Hill-Lewis zaznaczył, że spór musi najpierw powstać na szczeblu gabinetu. Dopiero potem może zostać formalnie przekazany do mechanizmu rozstrzygania sporów rządu jedności narodowej.

Według niego minister rolnictwa z ramienia DA Willie Aucamp poruszy tę kwestię w gabinecie i już uzgodnił pilny kontakt z przedstawicielami rządu USA. Hill-Lewis uznaje dotychczasowe działanie mechanizmu za niezadowalające ze względu na jego uciążliwość i powolność.

Jak podaje TimesLIVE, DA równolegle utrzymuje bezpośrednie kontakty z amerykańskimi urzędnikami. Przedstawiciele partii udali się do USA, aby omówić utrzymanie i wzmocnienie więzi handlowych, a Hill-Lewis poruszył tę sprawę również przed prezydentem Cyrilem Ramaphosą.

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Ryzyko dla preferencji handlowych

Stany Zjednoczone zajmują trzecie miejsce wśród partnerów handlowych RPA po Unii Europejskiej i Chinach, zgodnie z rządową oceną handlu dwustronnego z sierpnia 2025 roku. Przyjęty w 2000 roku program Agoa zapewnia krajom Afryki Subsaharyjskiej spełniającym ustalone kryteria preferencyjny dostęp do rynku USA dla tysięcy towarów. Wspiera eksport produktów motoryzacyjnych, towarów rolnych i metali.

Hill-Lewis oświadczył, że utrata pełnego zakresu preferencji Agoa będzie miała konsekwencje dla pracowników, przedsiębiorstw i gospodarki RPA. DA popiera także poszukiwanie mechanizmów, dzięki którym prowincje i gminy mogłyby opowiadać się za utrzymaniem preferencji handlowych dla lokalnych firm, rolników i produktów.

Solidarity i afrykanerska organizacja praw obywatelskich AfriForum lobbują administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie polityki RPA, w tym reformy rolnej, działań afirmatywnych i ustawodawstwa, które uważają za dyskryminujące wobec Afrykanerów i innych mniejszości. Rząd RPA zaprzecza twierdzeniom o systematycznych prześladowaniach białych mieszkańców kraju i „ludobójstwie białych”, a dostępne statystyki przestępczości, według publikacji, nie potwierdzają kampanii rasowo ukierunkowanych zabójstw białych mieszkańców RPA.

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