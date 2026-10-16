Premier Izraela Binjamin Netanjahu w piątek zareagował na słowa byłego prezydenta USA Baracka Obamy, że Izrael zabierał ziemię Palestyńczykom i działał nadmiernie. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Komentarze Obamy

Jak pisze gazeta, Obama wygłosił te oświadczenia we wtorek podczas wizyty w Belfaście w Irlandii Północnej. Jego komentarze dotyczyły traktowania narodu palestyńskiego przez Izrael w historii państwa.

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Odpowiedź Netanjahu

W nagraniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X Netanjahu oświadczył, że naród żydowski nie jest zagranicznym okupantem na ziemi swoich przodków. Według niego historia narodu żydowskiego nie jest projektem kolonialnym, a ziemia, o której mowa, nie jest skradziona. Nazwał ją również ojczyzną.

Mówiąc o drodze do porozumienia pokojowego, Netanjahu oświadczył także, że przeszkodą dla pokoju nie jest Izrael, lecz wspólni dla Izraela i USA wrogowie w regionie.

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