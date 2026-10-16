Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу отреагировал на слова бывшего президента США Барака Обамы о том, что Израиль забирал землю у палестинцев и действовал чрезмерно. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Комментарии Обамы

Как пишет издание, Обама сделал эти заявления во вторник во время визита в Белфаст в Северной Ирландии. Его комментарии касались отношения Израиля к палестинскому народу на протяжении истории государства.

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Ответ Нетаньяху

В видео, опубликованном в соцсети X, Нетаньяху заявил, что еврейский народ не является иностранным оккупантом на земле предков. По его словам, история еврейского народа не является колониальным проектом, а земля, о которой идет речь, не является украденной. Он также назвал ее родиной.

Говоря о пути к мирному соглашению, Нетаньяху также заявил, что препятствием для мира является не Израиль, а общие для Израиля и США враги в регионе.

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