W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył 5 października, że nie będzie już wykorzystywał pieniędzy podatników do opłacania spotów telewizyjnych, w których był wychwalany. Według niego przyszłe wydatki na taką reklamę powinien pokrywać jego super PAC.

Wydano co najmniej 1,5 mln dolarów

Jak informuje The Hindu, spoty wywołały znaczną krytykę. Na ich emisję wydano już co najmniej 1,5 mln dolarów środków federalnych. W poście w swoim serwisie społecznościowym Trump bronił reklam, twierdząc, że są one pozytywną promocją Stanów Zjednoczonych.

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Brak szczegółów dotyczących zwrotu kosztów

Jednocześnie Trump nie poinformował, czy podatnikom zostaną zwrócone koszty spotów, które już wyemitowano. Nie wyjaśnił również, w jaki sposób jego organizacja polityczna będzie opłacać przyszłe reklamy. Źródło nie podaje szczegółów mechanizmu takich płatności.

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