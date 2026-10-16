В США президент Дональд Трамп заявил 5 октября, что впредь прекратит использовать деньги налогоплательщиков для оплаты телевизионных роликов, в которых его восхваляли. По его словам, будущие расходы на такую рекламу должен покрывать его супер-PAC.

Потратили не менее 1,5 млн долларов

Как сообщает The Hindu, ролики вызвали значительную критику. На их размещение уже потратили не менее 1,5 млн долларов федеральных средств. В публикации в своей социальной сети Трамп защитил рекламу, заявив, что она является позитивным продвижением США.

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Нет деталей о возмещении

В то же время Трамп не сообщил, возместят ли налогоплательщикам расходы на ролики, которые уже вышли в эфир. Он также не объяснил, каким образом его политическая организация будет оплачивать будущую рекламу. Источник не приводит подробностей механизма таких выплат.

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