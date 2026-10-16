Федеральный лидер Демократического альянса (ДА) Геордин Хилл-Льюис в ЮАР отверг предложение профсоюза Solidarity использовать механизм правительства национального единства для урегулирования ухудшения отношений с США. Он заявил, что этот процесс слишком медленный для защиты преференциального доступа ЮАР к американскому рынку в рамках African Growth and Opportunity Act (Agoa).

Вопросы должны рассмотреть в правительстве

В письме генеральному директору Solidarity Дирку Херманну от 14 октября Хилл-Льюис отметил, что спор должен сначала возникнуть на уровне кабинета министров. Лишь после этого его можно формально передать в механизм урегулирования споров правительства национального единства.

По его словам, министр сельского хозяйства от ДА Вилли Окамп поднимет этот вопрос в кабинете министров и уже договорился о срочном контакте с представителями правительства США. Хилл-Льюис считает опыт работы механизма неудовлетворительным из-за его громоздкости и медлительности.

Как сообщает TimesLIVE, ДА параллельно поддерживает прямые контакты с американскими должностными лицами. Представители партии ездили в США, чтобы обсудить сохранение и укрепление торговых связей, а Хилл-Льюис также поднимал этот вопрос перед президентом Сирилом Рамафосой.

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Риск для торговых льгот

США занимают третье место среди торговых партнеров ЮАР после Евросоюза и Китая, согласно правительственной оценке двусторонней торговли за август 2025 года. Принятая в 2000 году программа Agoa предоставляет странам Африки к югу от Сахары, соответствующим установленным критериям, преференциальный доступ на рынок США для тысяч товаров. Она поддерживает экспорт автомобильной продукции, сельскохозяйственных товаров и металлов.

Хилл-Льюис заявил, что потеря полного объема льгот Agoa будет иметь последствия для работников, бизнеса и экономики ЮАР. ДА также поддерживает поиск механизмов, в рамках которых провинции и муниципалитеты могли бы выступать за сохранение торговых преференций для местных компаний, фермеров и товаров.

Solidarity и африканерская правозащитная организация AfriForum лоббируют администрацию президента США Дональда Трампа по вопросам политики ЮАР, в том числе земельной реформы, позитивных действий и законодательства, которое они считают дискриминационным в отношении африканеров и других меньшинств. Правительство ЮАР отвергает заявления о систематическом преследовании белых жителей страны и «геноциде белых», а доступная статистика преступности, по данным издания, не подтверждает кампанию расово направленных убийств белых южноафриканцев.

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