Лукашенко хочет создать вооруженные отряды в каждом сельсовете Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать отряды «народного ополчения» в каждом сельском исполнительном комитете. Об этом он заявил во время посещения тренировки одного из таких подразделений в Верхнедвинском районе.

«Нам нужно расширяться. Нужно где-то ещё создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», — сказал Лукашенко. По его словам, в случае военных действий белорусы должны иметь возможность защитить себя, свои семьи и населённые пункты.

Лукашенко пояснил, что «народное ополчение» станет первоначальным звеном оборонной системы страны. Следующими уровнями будут территориальная оборона, которая будет отвечать за защиту инфраструктуры, и армия. По мнению белорусского президента, руководить всей системой должен он сам.

«Создавая эту структуру, я имел в виду, что в каждом сельском исполнительном комитете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро. В случае военных действий его можно будет расширять… Оружие для вас подготовили. Это дело военных. У вас будут автоматы, гранаты и пулеметы», — отметил Лукашенко.

Ранее он поручил руководству Белорусского общества охотников и рыболовов привлекать в отряды ополчения людей, умеющих обращаться с оружием.

Создание «народного ополчения» в Беларуси началось после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда министр обороны республики Виктор Хренин объяснял это решение «военно-политической обстановкой». По его словам, формирование таких отрядов должно было продемонстрировать потенциальному противнику, что нападение на белорусскую территорию повлечет за собой ответные меры.

С начала 2026 года белорусские власти активизировали учения с участием силовиков и военных. В ходе маневров, в частности, отрабатываются действия в условиях мобилизации, ракетных ударов с большим количеством пострадавших, а также защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во время войны. Летом в Витебской области прошли учения с участием «народного ополчения» и сил территориальной обороны.

По информации источников The Wall Street Journal, с начала года президент России Владимир Путин усилил давление на Лукашенко, пытаясь добиться его более глубокого вовлечения в войну против Украины. Собеседники издания утверждали, что это связано с трудностями российской армии на фронте и её неспособностью захватить Донбасс. По их данным, в случае отказа Кремль угрожал прекратить финансовую поддержку Беларуси, от которой в значительной степени зависит её экономика.

Кроме того, как сообщали источники издания, Россия рассчитывала использовать территорию Беларуси для проведения операций против стран НАТО.

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