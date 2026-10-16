Каждое утро 800 уток выходят на работу на винограднике в Африке

Посмотреть на необычную колонну пернатых приезжают туристы из разных уголков мира. Недалеко от Кейптауна, в Южно-Африканской Республике, расположен органический виноградник Vergenoegd Löw, где ежедневно в 8 утра на «работу» отправляются около 800 уток. Птицы стали для хозяйства не просто украшением, а полноценной частью команды.

Владельцы виноградника разводят индийских бегунов уже более трех десятилетий. Сначала птиц было всего несколько, но со временем стая разрослась примерно до 800 уток. По словам руководителя хозяйства Питера Стюарта, без них уже трудно представить повседневную жизнь виноградника.

Каждое утро утки покидают место отдыха и плотной колонной проходят мимо зданий хозяйства. Далее они направляются на плантацию, где ищут прежде всего улиток, прячущихся среди листьев лозы, говорится в публикации. Стройное телосложение и ровная, почти вертикальная осанка помогают птицам легко передвигаться между рядами винограда.

Таким образом индийские бегуны избавляют виноградник от вредителей без каких-либо пестицидов. К тому же, как отмечает издание, их помет служит естественным удобрением, поэтому почва получает питательные вещества без химических подкормок.

В хозяйстве живут и гуси. У них своя задача — охранять гнезда и яйца от ворон и других хищников. После трудового дня птицы отдыхают и купаются в соседнем пруду.

Утренний марш уток давно стал развлечением для местных жителей и гостей региона. Как пишет издание, посмотреть на пеструю пернатую колонну приезжают туристы из разных уголков, поэтому сельскохозяйственная работа одновременно превратилась в местную достопримечательность.

Содержание такого большого стада обходится дороже, чем обработка лозы химикатами. Однако владельцы, по их убеждению, получают от птиц гораздо больше пользы. Утки поддерживают биоразнообразие, помогают сохранить местную экосистему и качество почвы.

Информацию передает Wp.pl.

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