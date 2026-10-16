В Китае расходы на исследования и экспериментальные разработки в 2025 году выросли на 8,2% и превысили 3,9 трлн юаней, или $583 млрд. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики КНР, сообщает South China Morning Post.

По информации государственного агентства Xinhua, на протяжении пяти лет до 2025 года китайские расходы на исследования и разработки в среднем росли на 10% ежегодно. По общему объему таких расходов Китай уступает только США, при этом превышая показатели Германии в 3,4 раза, а Японии — в 3,5 раза.

Рост фундаментальных исследований

Быстрее всего среди трех категорий росло финансирование фундаментальных исследований — на 13,3% в годовом выражении. На них направили 283,46 млрд юаней, что составляет чуть более 7% общего объема расходов на исследования и разработки.

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Расходы учреждений высшего образования на исследования достигли 340,7 млрд юаней, увеличившись на 11% по сравнению с 2024 годом. Наибольшую долю инвестиций обеспечил корпоративный сектор: расходы предприятий впервые превысили 3 трлн юаней и составили более 77% общей суммы.

Приоритетные технологии

Министр науки и технологий Китая Инь Хэцзюнь в прошлом месяце заявил о намерении усилить фундаментальные исследования. Пекин также планирует активизировать усилия по устранению узких мест в критически важных секторах, в частности в производстве полупроводников, промышленном машиностроении и высокотехнологичных приборах.

Дополнительную поддержку должны получить исследования в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий, биотехнологий и нейрокомпьютерных интерфейсов. Наибольшие объемы расходов на исследования зафиксировали в провинциях Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун, а также в Шанхае и Пекине — более 200 млрд юаней в каждом из этих регионов.

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